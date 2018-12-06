Школьный коллапс: В ОНФ опасаются запрета учителей без педагогического образования

Российские школы с нового года могут столкнуться с серьёзной проблемой нехватки кадров. Об этом на пресс-конференции НСН заявил директор среднеобразовательной школы №1 подмосковной Дубны, член регионального штаба ОНФ в Москве Александр Руденко.

«Мы на грани большого коллапса, потому что с 2019 года не можем принимать людей на работу в школы, которые не имеют педагогического образования. Мы их должны просто уволить, хотя они могут любить детей и быть высокой квалификации. Приток новых специалистов возможен, однако выбор и социальная значимость профессии во многом определяется заработной платой. Если у директора нет возможности выбора, приходится принимать на работу того, кто есть», - отметил участник пресс-конференции НСН.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович в эфире НСН возложил часть ответственности за проблемы с поведением школьников на детских психиатров.