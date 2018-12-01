Школьники отравились крысиным ядом в Казани

Обстоятельства отравления школьников крысиным ядом выясняют в Казани, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану. Трое детей пострадавших.

При обследовании учебного заведения выявлены нарушения при организации и проведении обработок, в том числе приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте.

Ведется расследование ЧП.

Ранее Андрей Бочаров в эфире НСН прокомментировал, что под Волгоградом школьник пришел на урок с топором, канистрой бензина и ножами. Учитель отвел его в кабинет директора, где подросток съел предположительно крысиный яд.