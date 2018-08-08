Школьники в Москве начнут учиться с 3 сентября

Учебный год в московских школах начнётся в этом году 3 сентября, поскольку первое число приходится на субботу. Об этом действующий мэр столицы и кандидат в градоначальники Сергей Собянин сообщил, отвечая на вопросы читателей газеты «Аргументы и факты».

Собянин напомнил, что суббота в российской столице уже несколько лет назад перестала считаться учебным днем в школах. Таким образом торжественный линейки перед началом нового учебного года пройдут во всех средних учебных заведениях в понедельник, 3 сентября. До этого департамент образования Москвы предлагал оставить выбор за администрациями школ.