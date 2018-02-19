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Школьники устроили протест возле Белого дома

19 Февраля 2018 в 22:46
Школьники устроили протест возле Белого дома

Группа старшеклассников устроила акцию протеста около Белого дома в Вашингтоне, требуя ограничений на ношение оружия после массового расстрела в школе во Флориде, сообщает РИА «Новости».

Несколько десятков школьников улеглись на тротуаре возле ограждения Белого дома с флагами США и плакатами: «Я следующий?»

17 человек погибли на прошлой неделе в школе во Флориде в результате стрельбы, которую открыл бывший ученик. Убийца задержан, ему предъявлены обвинения.

Белый дом — официальная резиденция президента США, расположенная в Вашингтоне (округ Колумбия) по почтовому адресу: Пенсильвания-авеню, 1600.

Ирландский архитектор Джеймс Хобан спроектировал резиденцию в неоклассическом стиле. с 1792 по 1800 года шло строительство. В строительстве использовался окрашенный в белый цвет песчаник Aquia Creek. В 1801 году Томас Джефферсон переехал в дом. Чтобы скрыть конюшни и хранилища, он вместе с с архитектором Бенджамином Генри Латроубом, добавил низкие колоннады на каждом крыле.

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