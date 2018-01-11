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Школьники на весенних каникулах смогут купить билеты на поезд за половину стоимости

11 Января 2018 в 18:46
Школьники на весенних каникулах смогут купить билеты на поезд за половину стоимости

В дни весенних школьных каникул дети в возрасте от 10 до 17 лет смогут приобрести билеты в купе на поезда дальнего следования со скидкой 50%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Скидка распространяется на поездки по России с 23 марта по 1 апреля 2018 года. Льготные билеты уже в продаже, для их приобретения необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении. Так  же их нужно предъявить при посадке в поезд.

Скидка не суммируется с другими специальными и льготными тарифами. Также она не распространяется на скорый фирменный поезд №146/145 Москва - Назрань.

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