Школьники на весенних каникулах смогут купить билеты на поезд за половину стоимости

В дни весенних школьных каникул дети в возрасте от 10 до 17 лет смогут приобрести билеты в купе на поезда дальнего следования со скидкой 50%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Скидка распространяется на поездки по России с 23 марта по 1 апреля 2018 года. Льготные билеты уже в продаже, для их приобретения необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении. Так же их нужно предъявить при посадке в поезд.

Скидка не суммируется с другими специальными и льготными тарифами. Также она не распространяется на скорый фирменный поезд №146/145 Москва - Назрань.