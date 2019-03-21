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Школьник в Воронеже потерял сознание на перемене и умер

21 Марта 2019 в 16:11
Школьник в Воронеже потерял сознание на перемене и умер

Следственный комитет начал проверку по факту смерти старшеклассника в одной из школ Воронежа. Инцидент произошел сегодня утром во время перемены. Восьмиклассник отдыхал на лавочке в коридоре. После того как прозвенел звонок на урок, 15-летний подросток встал и тут же потерял сознание. Школьный медик не смог помочь ребенку, мальчик скончался до приезда скорой помощи.

Причину смерти школьника установит судебно-медицинская экспертиза, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу областного управления СКР.

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