Школьник в Кемерово ранил девочку ножом

Фото: nevnov.ru

В Ленинском районе Кемерово школьник нанес ножевое ранение девочке, сообщает ТАСС в четверг, 1 февраля. В образовательном учреждении произошедшее назвали несчастным случаем, и уточнили, что «у мальчика оказался нож, он с ним играл, нож отлетел и девочку травмировал».

Пострадавшую школьницу увезли в больницу, отмечает РЕН ТВ. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что на месте работают следственно-оперативная группа УМВД по городу Кемерово и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

1 февраля также стало известно, что, педагога, которая пострадала во время нападения школьника на семиклассников в школе в Улан-Удэ, выпишут на следующей неделе. Главврач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Эрдэм Раднаев сообщил, что ее состояние нормализуется, наблюдается положительная динамика. Ранее из больницы были выписаны четыре человека из числа пострадавших в том инциденте. Еще две девочки останутся под наблюдением медиков. Одна из них - в реанимации, не так давно она пришла в сознание и начала самостоятельно принимать пищу, сообщает Газета.ру.