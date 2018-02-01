Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Горячие новости

Школьник в Кемерово ранил девочку ножом

1 Февраля 2018 в 11:01
Школьник в Кемерово ранил девочку ножом
Фото: nevnov.ru

В Ленинском районе Кемерово школьник нанес ножевое ранение девочке, сообщает ТАСС в четверг, 1 февраля. В образовательном учреждении произошедшее назвали несчастным случаем, и уточнили, что «у мальчика оказался нож, он с ним играл, нож отлетел и девочку травмировал».

Пострадавшую школьницу увезли в больницу, отмечает РЕН ТВ. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что на месте работают следственно-оперативная группа УМВД по городу Кемерово и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. 

1 февраля также стало известно, что, педагога, которая пострадала во время нападения школьника на семиклассников в школе в Улан-Удэ, выпишут на следующей неделе. Главврач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Эрдэм Раднаев сообщил, что ее состояние нормализуется, наблюдается  положительная динамика.  Ранее из больницы были выписаны четыре человека из числа пострадавших в том инциденте. Еще две девочки останутся под наблюдением медиков. Одна из них - в реанимации, не так давно она пришла в сознание и начала самостоятельно принимать пищу, сообщает Газета.ру

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.