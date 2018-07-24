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Школьник разоблачил каирский зоопарк, выдававший ослов за зебр

24 Июля 2018 в 08:30
Школьник разоблачил каирский зоопарк, выдававший ослов за зебр

В столичном зоопарке Египта домашних ослов пытались выдать за зебр, нарисовав на них черные полосы, сообщает телеканал Extra News.

Обман разоблачил девятиклассник Мухаммед Сархан, приехавший на экскурсию в Международный парк из провинции, сообщает Газета.ру. Мальчик заметил, что у одной из лже-зебр из-за жары краска начала стекать прямо в глаза.

Руководство зоопарка настаивает, что зебры настоящие, но после того как фотографии перекрашенных ослов попали в соцсети, эксперты смогли подтвердить догадки школьника, пишет Life.ru,

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