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Школьник из Подмосковья представит Россию по игре в го в Токио

2 Марта 2018 в 20:08
Школьник из Подмосковья представит Россию по игре в го в Токио

Древнее шахмат и во много раз интересней – такие мнения можно услышать о старинной игре, пришедшей к нам из Китая. Для школьника Антона Черных го больше чем увлечение. Среди его достижений – первое место на чемпионате России по го в возрастной категории до 20 лет и первое место на Кубке Посла Японии. Старшеклассник из Жуковского недавно прошел отборочный турнир на соревнования «Кубок GLOBIS 2018» по го в Токио и завоевал право представлять Европу на соревнованиях в Японии. 19 апреля Антон сразится с сильнейшими игроками из Азии, Европы, Америки и Австралии, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

«В отличие от шахмат, в го нет разных фигур: на доску ставятся камни, все они одинаковой важности. Несмотря на то что правила игры проще, вариантов в ней значительно больше. Так, например, если в шахматах после четвертого хода возникает около 100 тысяч возможных позиций, то в го их число превышает 16 миллиардов», – объясняет Антон.

Сегодня он уделяет го много часов в день: смотрит партии профессиональных игроков, решает задачи, играет с соперниками по интернету. В этом году Антон Черных заканчивает школу. Старшеклассник намерен стать профессиональным игроком в го. После окончания учебы рассчитывает на содействие Российской Федерации го: юноша планирует поехать учиться в специальную школу в Пекине. На соревнованиях в Азии топовые игроки зарабатывают миллионы долларов.

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