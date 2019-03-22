Школьницу в Челябинске избили за поддельные брендовые кроссовки

Школьницу в Челябинске избили за поддельные кроссовки известного люксового бренда. Об этом журналистам рассказала мама пострадавшей пятиклассницы Ксении Зинченко. По словам женщины, инцидент произошел 18 марта, однокашники из параллельного класса пытались снять с девочки новые кроссовки, били ее ногами и вымогали деньги. Все происходило в десяти метрах от здания школы. Подростки снимали избиение на видео и затем выкладывали в соцсети «Вконтакте».

Мама Ксении сообщила, что купила обувь дочери на 8 марта. Кроссовки стоят 7 тысяч рублей, это подделка под известный бренд.

«Я не знаю, сколько стоит не подделка, но что у нас продают в Челябинске, то и носим. Я мама троих детей, что могу, то и покупаю, ребенок у меня голый не ходит. И вот девочки так и отреагировали: либо снимай, либо деньги, либо мы тебя будем бить. Все из-за кроссовок», - цитирует женщину 1obl.ru.

В результате конфликта, вызванного кроссовками, девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и повреждение носа.

Руководство школы сообщило, что в конфликте в настоящее время разбирается полиция.