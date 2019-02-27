Школьницу сбили на пешеходном переходе в Новой Москве

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который сбил девятиклассницу на пешеходном переходе в Новой Москве. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

ДТП случилось накануне вечером на Симферопольском шоссе в Щербинке. ВАЗ-21150 наехал на 15-летнюю девочку-подростка, когда она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

Девочка получила тяжелые травмы - ушибы мозга и легких, переломы костей таза и правой плечевой кости. Пострадавшая госпитализирована. Водителем оказался уроженец Узбекистана 29 лет.