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Школьницу сбили на пешеходном переходе в Новой Москве

27 Февраля 2019 в 11:14
Школьницу сбили на пешеходном переходе в Новой Москве

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который сбил девятиклассницу на пешеходном переходе в Новой Москве. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

ДТП случилось накануне вечером на Симферопольском шоссе в Щербинке. ВАЗ-21150 наехал на 15-летнюю девочку-подростка, когда она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

Девочка получила тяжелые травмы - ушибы мозга и легких, переломы костей таза и правой плечевой кости. Пострадавшая госпитализирована. Водителем оказался уроженец Узбекистана 29 лет.

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