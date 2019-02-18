Школьница из Подмосковья установила рекорд России и удивила Вассермана

Ева Погребная из Железнодорожного установила рекорд России по устному счету. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», девятилетняя девочка сумела сложить на скорость 100 однозначных цифр. При этом, в ходе испытания, они сменяли друг друга на экране со 0,4 секунды. Источник отмечает, что достижение было зафиксировано в командном зачете: кроме Евы Погребной в составе команды было ещё семь участников в возрасте от шести до 16 лет. Каждый из них должен был дать правильный ответ одновременно.

Отмечается, что одним из гостей мероприятия стал публицист и эрудит Анатолий Вассерман. Он рассказал, что скорость, с которой считали юные участники соревнований, его поразила.

Напомним, ранее ещё одна жительница Подмосковья – Осман Делибаш установила новый рекорд, просидев в течение часа в проруби. Температура воды в водоеме составляла всего +2 градуса. Достижение мастера спорта по спортивному зимнему плаванию зафиксировало Международное агентство регистрации рекордов ИНТЕР РЕКОРД