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«Щупальца русского мира». В Киеве испугались Цоя и Высоцкого

28 Января 2018 в 11:42
«Щупальца русского мира». В Киеве испугались Цоя и Высоцкого

Украинским властям следует внимательно присмотреться к творчеству советских и российских музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, потому что Москва может использовать их песни в своих целях. Такое мнение высказал директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович на своей страничке в  Facebook.

Творчество музыкантов он назвал «щупальцами русского мира», которые опасны для Украинской самоидентичности.

«"Ирония судьбы", "восьмое марта", Булгаковы, Пугачевы и даже Высоцкие и Цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и средства его воспроизведения», — написал глава Института нацпамяти.

Чуть позже Вятрович пояснил, что не призывал к тому, чтобы запретить творчество каких-либо музыкантов или писателей, за исключением тех, кто открыто поддерживает российскую политику. Он сравнил свое мнение с надписью на пачках сигарет «Курение убивает», которая не запрещает курить, но предупреждает о последствиях.

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