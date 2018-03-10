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Шейнин рассказал, как не поддался на провокацию украинского десантника

10 Марта 2018 в 16:38
Шейнин рассказал, как не поддался на провокацию украинского десантника

Телеведущий Артем Шейнин дал свою оценку нападению на него в Вероне украинского десантника Валерия Ананьева.

Информация об инциденте ранее появилась на странице Ананьева в Facebook. Украинец рассказывал, как подкараулил Шейнина с супругой у аптеки, а потом «едва сдержался» и только «плюнул ему в лицо».

По словам телеведущего, инцидент был, скорее провокацией, недели нападением. Шейнин уверен, что молодой человек провоцировал его на ответные «насильственные действия».

«Он бывший боец АТО, причём очень раскрученный на Украине. Но сейчас он никакой не боец АТО, он блогер», — сказал Шейнин, слова которого приводит ФАН.

До словесной перепалки Ананьев долго фотографировал Шейнина и его супругу, а потом начал плеваться.

Телеведущий отметил, что уже 30 лет ни с кем не выяснял отношения «на плевках», потому просто развернулся и ушел. Он добавил, что к Ананьеву не испытывает ничего, кроме сочувствия и жалости.

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