Шестой сезон «Футбола для дружбы» открывается в Москве

Шестой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружды» откроется 15 февраля в Москве. В день открытия пройдет жеребьевка, которая определит страновой состав сборных 2018 года, а также игровые позиции для представителей стран и регионов-участников. В церемонии примут участие юные футболисты прошлых сезонов проекта «Футбол для дружбы» и представители Международного пресс-центра проекта.

16 февраля состоится индивидуальный отбор игроков в рамках «Эстафеты дружбы». Международный организационный комитет программы «Футбол для дружбы» совместно с национальными федерациями футбола выберет юных футболистов, которые представят свои страны в этом году. Команды по шесть человек будут сформированы из 12-тилетних мальчиков и девочек, в том числе с ограниченными возможностями. Их имена объявят 25 апреля в Международный день Футбола и Дружбы.

С 8 по 15 июня в Москве пройдут финальные мероприятия программы. Ее участники посетят матч открытия Чемпионата мира по футболу-2018 на стадионе «Лужники».

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется «Газпромом» с 2013 года.