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Шестилетний мальчик успел поймать выпавшего из окна малыша

29 Марта 2019 в 22:12
Шестилетний мальчик успел поймать выпавшего из окна малыша

В Польше мальчик спас трехлетнего малыша, который выпал из окна квартиры, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Удивительный случай произошел в городе Чеховице-Дзедзице. Дети играли на площадке около многоквартирного дома, когда один из них поднял голову. Он увидел ребенка на подоконнике, который затем сорвался. Шестилетний мальчик не растерялся и успел поймать малыша.

Малыш был в квартире со своей пьяной матерью, которая в момент инцидента спала. Нерадивой родительнице грозит тюрьма, а спасителя представят к награде.

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