Шестилетний мальчик успел поймать выпавшего из окна малыша

В Польше мальчик спас трехлетнего малыша, который выпал из окна квартиры, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Удивительный случай произошел в городе Чеховице-Дзедзице. Дети играли на площадке около многоквартирного дома, когда один из них поднял голову. Он увидел ребенка на подоконнике, который затем сорвался. Шестилетний мальчик не растерялся и успел поймать малыша.

Малыш был в квартире со своей пьяной матерью, которая в момент инцидента спала. Нерадивой родительнице грозит тюрьма, а спасителя представят к награде.