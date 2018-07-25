Среда
25 июля
USD 62.92
EUR 73.53
Горячие новости

Шесть кандидатов сдали документы для участия в выборах главы Владимирской области

25 Июля 2018 в 20:37
Шесть кандидатов сдали документы для участия в выборах главы Владимирской области

Иван Алтухов, выдвинутый «Коммунистической партией социальной справедливости», Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Сергей Глумов, представляющий «Патриотов России, Светлана Орлова («Единая Россия»), представитель ЛДПР Владимир Сипягин и Максим Шевченко, выдвинутый КПРФ, подали в Избирательную комиссию Владимирской области документы, подтверждающие прохождение ими так называемого муниципального фильтра на выборах губернатора региона.

В ближайшее время избирком проверит предоставленные данные и вынесет решение о дальнейшем участии кандидатов в избирательной кампании.

От участия в выборах губернатора в силу разных обстоятельств отказались Олег Павлецов («Гражданская инициатива») и Александр Леонтьев («Народ против коррупции»).

Выборы главы Владимирской области пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.