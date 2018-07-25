Шесть кандидатов сдали документы для участия в выборах главы Владимирской области

Иван Алтухов, выдвинутый «Коммунистической партией социальной справедливости», Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Сергей Глумов, представляющий «Патриотов России, Светлана Орлова («Единая Россия»), представитель ЛДПР Владимир Сипягин и Максим Шевченко, выдвинутый КПРФ, подали в Избирательную комиссию Владимирской области документы, подтверждающие прохождение ими так называемого муниципального фильтра на выборах губернатора региона.

В ближайшее время избирком проверит предоставленные данные и вынесет решение о дальнейшем участии кандидатов в избирательной кампании.

От участия в выборах губернатора в силу разных обстоятельств отказались Олег Павлецов («Гражданская инициатива») и Александр Леонтьев («Народ против коррупции»).

Выборы главы Владимирской области пройдут в Единый день голосования 9 сентября.