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Шесть членов одной семьи попали в реанимацию в ЯНАО

3 Декабря 2018 в 22:28
Шесть членов одной семьи попали в реанимацию в ЯНАО

6 членов одной семьи из поселка Пурпе госпитализированы в Ямало-Ненецком автономном округе с подозрением на ботулизм после того, как поели вяленую рыбу неизвестного производства, сообщает пресс-служба Губкинской городской больницы.

Все они в реанимации. Пострадавшие употребляли в пищу вяленую рыбу неопределенного производства, вероятно приобретенную ранее с автотранспорта, передает РИА «Новости».

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о важности воды для человеческого организма.

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