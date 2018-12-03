Шесть членов одной семьи попали в реанимацию в ЯНАО

6 членов одной семьи из поселка Пурпе госпитализированы в Ямало-Ненецком автономном округе с подозрением на ботулизм после того, как поели вяленую рыбу неизвестного производства, сообщает пресс-служба Губкинской городской больницы.

Все они в реанимации. Пострадавшие употребляли в пищу вяленую рыбу неопределенного производства, вероятно приобретенную ранее с автотранспорта, передает РИА «Новости».

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о важности воды для человеческого организма.

