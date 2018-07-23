«Шереметьево» предупредило о проблемах с багажом до конца июля

Трансферным пассажирам предлагается получать багаж, перемещаться с ним между «Шереметьево-1» и «Шереметьво-2» в поездах межтерминального перехода и сдавать его на рейс самостоятельно. Эта вынуженная мера будет действовать до конца июля, передает РИА «Новости».

Из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле снизилась производительность системы транспортировки багажа.

Шереметьево — международный аэропорт федерального значения, один из пяти основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в России по объёму пассажиропотока, также входит в двадцатку крупнейших аэропортов Европы.



