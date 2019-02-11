Шеф Пентагона внезапно прибыл в Афганистан

Исполняющий обязанности министра обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Шанахан прилетел с заранее необъявленным визитом в Афганистан, сообщает Агентство Франс Пресс.

Как отмечает в связи с этим RT , ранее спецпредставитель Вашингтона по Афганистану Залмай Халилзад объявил, что администрация Белого дома стремится до президентских выборов в этой стране подписать мирное соглашение с представителями радикального движения «Талибан», признанного в России террористической организацией. Выборы в Афганистане назначены на 20 июля 2019 года.

До этого стало известно, что США и «Талибан» предварительно условились заключить соглашение об окончании 17-летней войны в Афганистане. Один из пунктов этого соглашения предусматривает вывод с территории страны иностранных вооруженных сил.

При этом президент США Дональд Трамп заявил недавно, что после вывода американских войск из Афганистана и Сирии Вашингтон может оперативно вернуть их обратно в случае, если посчитает это необходимым