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Число жертв шаурмы из «Шаурмы» в Туве достигло почти 140 человек

18 Июля 2018 в 11:47
Число жертв шаурмы из «Шаурмы» в Туве достигло почти 140 человек

Количество пострадавших от некачественной шаурмы в столице Тувы городе Кызыл увеличилось до 137 человек. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара‐оол в своем Facebook, передает телеканал «360».

О массовом отравлении курицей и чесночным соусом в кафе «Шаурма» в Кызыле стало известно накануне. Сообщалось, что более 90 человек обратились к медикам с острым кишечным отравлением, пишет «Газета.ру». Все отравившиеся ели в одном кафе. Предварительная проверка Роспотребнадзора выявила многочисленные нарушения в заведении. В продуктах найдены сальмонелла и шигелла. До окончания разбирательств кафе закрыто.

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