Шарпеи, овчарки и доберманы могут войти в перечень потенциально опасных собак

В законе об ответственном обращении с животными может появиться весьма существенное дополнение. Как отмечает Агентство городских новостей «Москва», правительство России подготовило перечень потенциально опасных пород собак. Отмечается, что список включает 71 пункт. В него, в частности, входят шарпей, американский бульдог, американский стаффордширский терьер, бультерьер, восточно-европейская, немецкая, кавказская и южнорусская овчарка, а также американский питбультерьер, доберман Владека Рошины, доберман-пинчер и ротвейлер.

Между тем, Ura.ru подчёркивает, что ранее в Минприроды выступили с инициативой ввести запрет на содержание в домашних условиях хищных животных, ядовитых змей и насекомых, а также морских млекопитающих. В документе уточняется, что под запрет могут попасть хищники весом более 20 килограммов: медведи, тигры, ирбисы, гепарды и другие. Представляющие опасность для человека ядовитые змеи и насекомые, среди которых пауки, скорпионы, каракурты. Предлагается также запретить держать в квартирах ламантинов, сирен, тюленей и моржей, пишет RT.

Напомним, Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными в декабре прошлого года.

Между тем, ранее НСН сообщала, что пассажирам столичного аэропорта Домодедово предложили необычную услугу. Люди, страдающие аэрофобией, смогут снять стресс перед полетом, пообщавшись с собаками. Акцию, совместно с авиагаванью, проводит благотворительный фонд помощи животным «Вторая жизнь».

Специальную зону для общения с собаками оборудовали на втором этаже аэропорта. Здесь путешественники смогут снизить уровень стресса и подготовиться к перелету в компании биггля Физзи, хаски Нами и дворняжек Клепы и Луши. В пресс-службе авиагавани отметили, что все собаки живут в семьях с детьми и имеют необходимые медицинские справки.