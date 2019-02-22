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Шарм-эш-Шейх решили обнести стеной для защиты туристов

22 Февраля 2019 в 08:38
Шарм-эш-Шейх решили обнести стеной для защиты туристов

Популярный у российских туристов египетский курорт Шарм-эш-Шейх огородят стеной. Губернатор Южного Синая Халед Фуда заявил, что такая мера поможет вернуть городу потерянные доходы от туризма.

Жители Шарм-эш-Шейха не разделяют мнения властей, считая, что бетонная стена будет только раздражать приезжих и вряд ли защитит их от террористов, пишут «Известия» со ссылкой на британскую газету The Guardian.

В настоящее время чартерное сообщение между Москвой и городами Шарм-эш-Шейх и Хургада остается закрытым. В прошлом году по указу президента РФ Владимира Путина возобновились регулярные воздушные перевозки в Каир, пишет «Свободная пресса».

Ситуация связана с недостаточными мерами безопасности со стороны Египта. Авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека, находившихся на борту. ФСБ РФ назвала произошедшее терактом, напоминает Ura.ru.

Ранее президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, что российских туристов терактом не напугаешь. 

 

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