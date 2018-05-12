Шарля Азнавура госпитализировали во Франции с переломом руки

Французского шансонье Шарля Азнавура госпитализировали в городе Ним с переломом руки. Об этом сообщили местные СМИ.

По информации журналистов, 93-летний шансонье упал в своем доме в коммуне Мурьес и повредил плечевую кость. Отмечается, что жизни артиста ничего не угрожает.

В конце апреля у Азнавура были запланированы концерты в Санкт-Петербурге и Москве, однако шансонье был вынужден отменить их из-за недомогания. 22 мая Азнавут отметит 94-летие.

Шарль Азнавур – исполнитель, поэт и композитор, перу которого принадлежит больше 1300 песен. В мире продано больше 180 миллионов его записей. Также Азнавур сыграл больше 60 ролей в кино, пишет ТАСС.