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Шаманы, которые сожгли верблюдов ради России, заплатили штраф

14 Марта 2019 в 17:18
Шаманы, которые сожгли верблюдов ради России, заплатили штраф

Шаманам из Иркутской области, прославившимся сожжением пять верблюдов во время обряда, пришлось заплатить штраф Россельхознадзору. Штраф был наложен не за сожжение животных, а за нарушения при их перевозке из Бурятии в Иркутскую область. Бурятские шаманы оштрафованы на 3 тысячи рублей. Уточняется, что каких-либо претензий со стороны прокуратуры и МВД по поводу проведенного обряда шаманская организация пока не получала.

Ранее сообщалось, что в городе Ангарск на территории религиозного центра «Вечно синее небо» шаманы провели обряд «Жэн тэнгэри яба», в рамках которого туши пятерых верблюдов были сожжены на костре, чтобы «обеспечить укрепление России и ее народов». После того как в интернете появилось видео ритуала, по этому делу началась проверка. Прокуратура Ангарска потребовала возбудить дело из-за сожжения верблюдов. Однако полиция не стала возбуждать дело после сожжения верблюдов в Ангарске, отмечает «Свободная пресса».

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