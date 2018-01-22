Шахтеры пострадали из-за вспышки метана в Донецкой области

В результате вспышки метана на частном предприятии «Шахтоуправление «Покровское» в Донецкой области Украины получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в Краматорскую больницу восемь горняков, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

По словам главы администрации, ЧП произошло, когда в шахте находились 406 человек, непосредственно на аварийном участке работали 37 горняков, передает «Интерфакс».

Почти 8 лет назад, 28 марта 2010 года, в 7:55 в 7-й южной бортовой лаве блока 6 шахты «Красноармейская-Западная № 1» во время добычи угля комбайном произошла вспышка метана. По итогам служебного расследования было выяснено, что вспышка произошла из-за нарушения герметичности механического затвора крышки пускателя ПРВИ-250, через который был запитан привод бурильной установки.

На момент аварии в шахте находилось 720 человек, из которых 27 были на аварийном участке. Все люди из шахты выведены на поверхность. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека, которые получили незначительные ожоги.

ПАО «Шахтоуправление «Покровское» (ранее ОАО «Угольная компания «Шахта Красноармейская-Западная № 1») — угледобывающее предприятие Украины, находящееся в городе Покровск (пгт Удачное) Донецкой области.

ОАО «Угольная компания «Шахта Красноармейская-Западная № 1» реорганизовано в горнопромышленное предприятие ОАО «Шахтоуправление «Покровское», в состав которого вошли три шахты и углеобогатительная фабрика.