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Шахназаров стал кавалером ордена Александра Невского

24 Января 2018 в 20:38
Шахназаров стал кавалером ордена Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении более 200 россиян, который опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, орденом Александра Невского за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, Народный артист России Карен Шахназаров.

Орденом Дружбы награжден президент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон, передает ТАСС.

Орденом Почета награждены композитор Сергей Баневич и артист Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев; орденом Дружбы актрисы Нина Усатова и Светлана Крючкова.

Всего указом различными наградами отмечены за заслуги в трудовой и общественной деятельности более 250 человек, из них 15 человек награждены медалью «За спасение погибавших».

Кроме того, присвоены почетные звания представителям различных сфер экономики и культуры. 

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