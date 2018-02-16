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Шахматный турнир «Аэрофлот Опен 2018» пройдет в Москве

16 Февраля 2018 в 16:01
Шахматный турнир «Аэрофлот Опен 2018» пройдет в Москве

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018» откроется 19 февраля в Москве. В пресс-службе авиакомпании НСН сообщили, что соревнование пройдет уже в 16-й раз и традиционно соберет сильный состав участников.

В рамках «Аэрофлот Опен» проходят три турнира, которые формируются в соответствии с рейтингом их участников. Шахматисты всех секций сыграют по швейцарской системе в девять туров. Наибольший интерес вызывает группа «А», где принимают участие игроки с рейтингом 2550 и выше.

Всего в турнире «А» сыграют более 90 шахматистов из 23 стран. Победитель главного соревнования получит путевку на супертурнир в Дортмунд. Он пройдет 12-23 июля 2018 года. 

«Аэрофлот Опен» считается самым представительным открытым шахматным турниром в мире. В 2004 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров.

 

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