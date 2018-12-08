«Ш» в красном треугольнике уходит в прошлое

Постановление Кабмина о внесении изменений в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили в связи с потерей его актуальности, вступает в силу 8 декабря, сообщили ТАСС в ГИБДД.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН напомнил, что изначально знак вводился, чтобы снизить число аварийных ситуаций, которые создавали не использовавшие шипованную резину автолюбители. Как подчеркнул собеседник агентства, знак «Шипы» был нужен, чтобы водители, у которых всесезонная резина и старенькие автомобили типа ВАЗ классики, могли принять решение о выборе дистанции. А сейчас, по мнению Петра Шкуматова, знак выглядит смешным.





