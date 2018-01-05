Сгоревший под Новосибирском обувной цех работал нелегально

Обувной цех и склад, которые сгорели накануне в Новосибирской области, работали незаконно. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что производство находилось в ангаре, который «в эксплуатацию установленным порядком не вводился и в нарушение требований законодательства Российской Федерации эксплуатировался под размещение производства обуви».

Ранее сообщалось, что в результате пожара на обувном складе погибли 10 человек. Все они были иностранными гражданами. Следователи предположили, что рабочие сначала пытались потушить пожар своими силами, поэтому вызов в экстренные службы поступил слишком поздно. Это и стало причиной гибели людей и огромного ущерба, причиненного огнем, пишет РИА Новости.