Сгорели заживо. Погибли 10 футболистов знаменитого клуба

Трагедия случилась в пятницу, 8 февраля на базе академии бразильского футбольного клуба «Фламенго». Ранним утром по местному времени там вспыхнул пожар – загорелось одно из зданий тренировочного центра, цитирует RT AFP.

Как сообщает «Свободная пресса» , ссылаясь на местные СМИ, по первым данным, в результате ЧП, погибли не менее десяти юных игроков в возрасте от 14 до 17 лет. Ещё трое получили серьёзные ожоги, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. О причинах возникновения пожара информация пока не поступала.

«Фламенго» объявил через соцсети, что погрузился в траур. База основной команды клуба расположена в другом месте. Сейчас «Фламенго» идет вторым в чемпионате Бразилии.