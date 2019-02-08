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Сгорели заживо. Погибли 10 футболистов знаменитого клуба

8 Февраля 2019 в 15:38
Сгорели заживо. Погибли 10 футболистов знаменитого клуба

Трагедия случилась в пятницу, 8 февраля на базе академии бразильского футбольного клуба «Фламенго». Ранним утром по местному времени там вспыхнул пожар – загорелось одно из зданий тренировочного центра, цитирует RT AFP.

Огненная «телега» взбудоражила Сеть

Как сообщает  «Свободная пресса», ссылаясь на местные СМИ, по первым данным, в результате ЧП, погибли не менее десяти юных игроков в возрасте от 14 до 17 лет. Ещё трое получили серьёзные ожоги, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. О причинах возникновения пожара информация пока не поступала.

«Фламенго» объявил через соцсети, что погрузился в траур. База основной команды клуба расположена в другом месте. Сейчас «Фламенго» идет вторым в чемпионате Бразилии.

 

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