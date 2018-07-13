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Сформирован новый состав Общественной палаты Подмосковья

13 Июля 2018 в 21:22


Сформирован новый состав Общественной палаты Подмосковья, передает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Отмечается, что перечень кандидатов, которых выдвинули зарегистрированные в регионе структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений, предоставили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, который утвердил треть состава.

Список кандидатов, которых выдвинули зарегистрированные в Подмосковье некоммерческие организации, представили в Мособлдуму, которая утвердила вторую треть состава. После этого утвержденные члены палаты утвердили оставшуюся треть состава.

В новый состав ОП Московской области вошли 99 человек.

Полномочия ОПМО в текущем составе истекают 9 сентября, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Сейчас председателем Общественной палаты Московской области является Ректор МГИМО МИД России, академик Российской академии наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Анатолий Торкунов.

Первая Общественная палата Московской области была сформирована в 2000 году в соответствии с постановлением Губернатора Московской области.

Действующий состав Общественной палаты Московской области (уже пятый по счету) сформирован в июле 2015 года в соответствии с Законом Московской области «Об Общественной палате Московской области».

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