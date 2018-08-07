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Сезон охоты на пернатую дичь объявлен в Подмосковье с 11 августа

7 Августа 2018 в 20:10
Сезон охоты на пернатую дичь объявлен в Подмосковье с 11 августа

Сезон охоты на пернатую дичь открывается в Московской области 11 августа. На добычу в леса можно будет ходить до 15 ноября, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Как уточнил глава областного Минсельхозпрода Андрей Разин, разрешения на охоту можно получить в охотничьих хозяйствах, а также в территориальных отделах госохотнадзора ведомства.

В первые выходные на охоту обычно собираются до пятидесяти с лишним тысяч человек. Сейчас в Подмосковье зарегистрировано около двухсот тысяч любителей охоты. Нередко в область приезжают поохотиться и москвичи. В Московской области функционируют 78 охотничьих инспекторов.

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