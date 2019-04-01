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Северодвинец месяц жил с гниющим трупом убитого гостя

1 Апреля 2019 в 21:23
Северодвинец месяц жил с гниющим трупом убитого гостя

Житель Северодвинска задержан по подозрению в убийстве знакомого, с трупом которого жил месяц в одной квартире. Как пишут «Дни.ру», полиция вышла на след предполагаемого душегуба по наводке соседей – они пожаловались на отвратительный запах.

В итоге, в жилище было найдено тело убитого мужчины множественными ранениями с явными признаками гниения. 34-летний хозяин квартиры задержан. Он признался, что в первых числах марта поссорился с гостем после совместной пьянки.

Подозреваемый расправился с помощью  ножа с 36-летним собутыльником за то, что тот улёгся отдыхать в его кровать и в грубой форме отказался освобождать её. Тело убийца оставил на полу в комнате, даже не убрав кровь, а сам жил всё это время в соседней.

Ранее подозреваемый из города корабелов уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности
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