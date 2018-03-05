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Северо-запад Албании затопило из-за сброса воды с ГЭС

5 Марта 2018 в 22:39
Северо-запад Албании затопило из-за сброса воды с ГЭС

Северо-западная часть Албании оказалась затоплена после решения властей о проведении сброса излишней воды с трех гидроэлектростанций, передает «Интерфакс».

Министерство обороны Албании заявило о затоплении более 1 тысячи гектаров земли.

Доступ ко многим отдаленным населенным пунктам страны остается заблокированным, многие дороги и мосты повреждены или разрушены.

Республика Албания — государство в западной части Балканского полуострова. Располагается на юго-востоке Европы на побережье Адриатического и Ионического морей. Пролив Отранто отделяет Албанию от Италии. На северо-востоке граничит с Сербией, автономным краем Косово и Метохия (частично признанной Республикой Косово), на северо-западе — с Черногорией, на востоке — с Республикой Македонией, на юго-востоке — с Грецией.

Население, по данным Института статистики Албании на 1 января 2017 года, составляет 2 876 591 человек, территория — 22 072 км². Занимает 136-е место в мире по численности населения и 139-е по территории.

Столица — Тирана. Государственный язык — албанский.

В административно-территориальном делении подразделяется на 12 областей

Член НАТО с 2009 года.

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