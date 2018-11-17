«Северный поток» после сбоя восстановил работу в полном объеме

На газопроводе «Северный поток» устранены неполадки с электроснабжением, которые привели к перебоям с поставками газа. Об этом сообщили в компании-операторе Gascade.

О неполадках стало известно утром в субботу, 17 ноября. Как отмечали в Gascade, причиной приостановки поставок газа стал сбой в немецком Грайфсвальде в 06:00 утра по московскому времени.

В компании предприняли все меры по восстановлению транспортировки газа.

Газопровод «Северный поток» проходит по дну Балтийского моря и соединяет Германию и Россию. Он построен в 2010-2012 годах и рассчитан на 55 млрд кубометров газа в год. Рядом с «Северным потоком» планируется провести новый газопровод – «Северный поток-2». Работы по его укладке уже начались. Завершение проекта запланировано на 2019 год, пишут РИА Новости.