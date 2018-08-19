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"Северный поток-2" санкций не боится - Совфед

19 Августа 2018 в 17:05
"Северный поток-2" санкций не боится - Совфед

Анонсированные США новые санкции в отношении «Северного потока-2» не пугают участников строительства газопровода. Такое мнение высказал в беседе с журналистами член Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор уверен, что США обязательно усилят санкционное давление. Он также предположил, что способы противодействия санкциям Россия уже ищет совместно с Германией.

« Не исключаю, что санкции и их преодоление обсуждались вчера на встрече лидеров России и Германии», — сказал Джабаров.

Ранее американские СМИ сообщили о подготовки нового пакета санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». Реализация этого проекта накануне обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет RT.

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