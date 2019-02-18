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«Северный поток — 2» может остаться недозагруженным наполовину

18 Февраля 2019 в 10:21
«Северный поток — 2» может остаться недозагруженным наполовину

Газопровод «Северный поток — 2» может остаться недозагруженным наполовину из-за директив Евросоюза. Как пишет газета «Коммерсант», одобренный текст поправок к Газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран блока. Эта норма сделает процедуру длительной, сложной и непредсказуемой, передает RT.

Поправка может быть одобрена Советом ЕС 20 февраля.

Фактически это означает, что у «Северный поток — 2» должен быть независимый от «Газпрома» оператор с доступом третьих лиц к мощностям, сообщает Ura.ru. Однако газ в российскую часть трубы может подать лишь «Газпром». В этом случает ЕК может запретить российской компании использовать газопровод больше чем наполовину, оставив другую половину для потенциальных третьих лиц.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что от новых газовых поправок ЕС «Северный поток – 2» не пострадает. 

 

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