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Северная и Южная Кореи согласовали новый саммит

13 Августа 2018 в 10:26
Северная и Южная Кореи согласовали новый саммит

Очередная встреча лидеров Северной и Южной Кореи пройдёт в сентябре в Пхеньяне. Как отмечает агентство Yonhap, договорённость была достигнута 13 августа, однако точная дата встречи пока не определена.

Как отмечает RT, на предстоящем саммите встретятся глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Между тем, «Известия» подчёркивают, что 27 апреля главы двух Корей впервые за более чем 10 лет встретились в демилитаризованной зоне Панмунджом. Во время переговоров был достигнут ряд договоренностей.

Также отмечается, что КНДР и Южная Корея в конце июля договорились о том, чтобы в пробном режиме убрать посты охраны из демилитаризованной пограничной зоны. Сейчас там располагаются 60 охранных постов Южной Кореи и 160 постов КНДР, подчёркивает Газета.ру.

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