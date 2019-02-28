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Сева Новгородцев назвал Пушкина первым русским «полу-рэпером»

28 Февраля 2019 в 13:22
Сева Новгородцев назвал Пушкина первым русским «полу-рэпером»

Легендарный радиоведущий Сева Новгородцев, работавший с 1977 до 2015 года на радио «Би-би-си», в ходе пресс-конференции НСН оценил развитие рэп-музыки в мире и в России.

«С моей точки зрения, рэп – это возврат к словесности. Поэтому и для русского, и для английского языка это плохим явлением быть не может», — сказал он.

По словам Новгородцева, российская рэп-индустрия взяла кальку с западной, которая, в свою очередь, пошла от «нью-йоркской шпаны». Но, добавил Новгородцев, в российской истории тоже есть свои истоки рэп-музыки.

«У нас первым полу-рэпером был Пушкин. Почему я прослеживаю эту линию, потому что у Пушкина значительная часть негритянской крови, и в нем было, во-первых, свободное обращение со словом. Он не стеснялся “болтать”, как он говорил. И во-вторых, у Пушкина ощущение ритма конечно колоссальное. А уже настоящим первым рэпером был Маяковский», — сказал Сева Новгородцев.

Напомним, что в НСН прошла пресс-конференция Севы Новгородцева. Он рассказал о своей судьбе после ухода с «Би-би-си» в 2015 году, о творческих вечерах, которыми он обязан Борису Гребенщикову, и оценил творчество Гарика Сукачёва и Сергея Шнурова.

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