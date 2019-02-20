Сеть «бережливых поликлиник» в Петербурге будут расширять

Новые стандарты работы медучреждений, экономящие время посетителей, необходимо активнее внедрять в Санкт-Петербурге, заявил врио губернатора Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он также отметил, что особое внимание при утверждении высоких стандартов работы поликлиник необходимо уделить детям, передает ТАСС.

В Санкт-Петербурге за минувший год за счет реализации проекта удалось существенно сократить время ожидания пациентами приема к участковому врачу-терапевту - с 40 до 19 минут. С 27 до 7,5 минут троекратно уменьшилось и время ожидания при обращении в регистратуру.

Удовлетворенность населения организацией и проведением диспансеризации в Санкт-Петерубурге увеличилась с 47% до 70% за счет сокращения времени ее прохождения.

В 2019 году количество «бережливых поликлиник» достигло 68 (35 - для взрослых и 33 для детей), что составляет почти треть от общего числа поликлиник города (всего их 185).

В среду в ходе Послания Федеральному Собранию Владимир Путин поручил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты «бережливых поликлиник».

«Бережливые поликлиники» - новый стандарт работы поликлиники, где не будет места ненужному хождению по кабинетам, избыточной бумажной работе врачей и лабораторий, а взамен этого появится более комфортная среда для посетителей поликлиник и самих докторов.

Напомним, ранее итоги опроса «Левада-Центра» показали, что в российском обществе есть высокий запрос на социализацию. Число тех, кто выразил сожаление о распаде СССР, достигло 10-летнего максимума — 66%. Большинство этого сегмента респондентов составили граждане старше 55 лет, однако выросло и число представителей молодёжи от 18 до 24 лет.

Возрождение социализма в том виде, каким он был раньше, в России невозможно, заявил Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Однако отдельные его элементы не только могут быть восстановлены, но и уже входят в курс внутренней политики государства.

«Мне представляется, что глубинные изменения общества таковы, что реставрация социализма невозможна. Возможно, элементы — экономики, социальной сферы. Но это всегда связано с расходами больше доходов. И в конечном итоге с тупиком в экономике. Но справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности, выстраивание политики государства на то, чтобы снизить до минимума число людей, которые за ней живут, обеспечить подавляющее число людей услугами медицины, образования — если говорить про такую социализацию, то хочу вас заверить, мы такую политику проводим как раз сейчас», — заявил Путин.