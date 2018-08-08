Сестра Сенцова сообщила о его катастрофическом состоянии

Гражданин Украины Олег Сенцов, отбывающий в России наказание за террористическую деятельность, оказался в катастрофическом состоянии. Об этом его сестра Наталья Каплан сообщила через социальные сети. Об ухудшении его состояния также сообщил адвокат. 14 мая Сенцов объявил в колонии голодовку, он потребовал выпустить на свободу всех украинцев, которые содержатся в местах заключения по политическим мотивам.

Как сообщила Наталья, она получила через адвоката письмо от брата, в котором он написал, что почти не встает и, что чувствует близость конца. При этом, по словам сестры, Сенцов отказался от предложения Европейского суда по правам человека о переводе в гражданскую больницу, ближе к месту прописки. Он утверждает, что не сможет пережить этап.

Во вторник, 7 августа, в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что врачи оценивают состояние Олега Сенцова как удовлетворительное, передает «Интерфакс». Заключенному вводят внутривенно витамины и питательные вещества.

Сенцов, позиционирующий себя в качестве режиссера, в августе 2015 года был приговорен судом к 20 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима, Его признали виновным в создание на территории Крыма террористического сообщества.