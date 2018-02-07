Четверг
08 февраля
USD 56.95
EUR 70.53
Горячие новости

Сервисы по оптимизации обучения разработают в рамках форума «Наставник»

7 Февраля 2018 в 21:25
Сервисы по оптимизации обучения разработают в рамках форума «Наставник»

Сервисы по подбору наставников и оптимизации процесса преподавания и обучения разработают в рамках первого всероссийского форума «Наставник». На проработку этого направления будет направлен хакатон Mentorhack, рассказала ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Хакатон станет отдельным треком форума. Его цель - создать IT-решения для развития движения. Участникам хакатона предложат разработать сервисы по поиску и подбору наставников, трекингу эффективности и оптимизации процессов наставничества», - сказала она.

Агентство стратегических инициатив проводит первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества «Наставник - 2018». Форум пройдет с 13 по 15 февраля 2018 года на площадке 75 павильона ВДНХ и объединит несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы «Наставник» пройдут в 7 федеральных округах. Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.