Сервисы по оптимизации обучения разработают в рамках форума «Наставник»

Сервисы по подбору наставников и оптимизации процесса преподавания и обучения разработают в рамках первого всероссийского форума «Наставник». На проработку этого направления будет направлен хакатон Mentorhack, рассказала ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Хакатон станет отдельным треком форума. Его цель - создать IT-решения для развития движения. Участникам хакатона предложат разработать сервисы по поиску и подбору наставников, трекингу эффективности и оптимизации процессов наставничества», - сказала она.

Агентство стратегических инициатив проводит первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества «Наставник - 2018». Форум пройдет с 13 по 15 февраля 2018 года на площадке 75 павильона ВДНХ и объединит несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы «Наставник» пройдут в 7 федеральных округах. Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.

