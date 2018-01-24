Серпухов подал заявку на включение в Золотое кольцо

Подмосковный Серпухов может стать частью Золотого кольца России. Соответствующая заявка уже направлена в министерство культуры. Глава городского округа Дмитрий Жариков заявил, что подобный шаг необходим для привлечения туристов.

«Мы надеемся, что новый статус позволит еще больше заинтересовать туристов – как российских, так и иностранных – нашей многовековой историей, православными святынями и достопримечательностями. Прирост туристов поспособствует дальнейшей популяризации города, его развитию и благоустройству», - цитирует слова Жарикова сайт «Подмосковье Сегодня» .

Напомним, сейчас на территории Серпухова может посетить Красную гору, а также посмотреть на остатки белокаменной стены. Также в районе сохранились монастыри и храмы.