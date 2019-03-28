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Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

28 Марта 2019 в 17:59
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Компании Paramount Television и Anonymous Content купили права на экранизацию новой книги автора «Секса в Большом городе» Кэндис Бушнелл. Писательница также примет участие в работе над пилотным сценарием к новым сериям и выступит в качестве исполнительного продюсера. Представители Paramount Television отметили, что рады возможности продолжить известную тему с позиции женщин пятидесятилетнего возраста.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года в Америке прошли выборы, где определялись кандидаты к выборам губернатора штата Нью-Йорк. Актриса Синтия Никсон, игравшая в сериале «Секс в большом городе» одну из главных ролей, проиграла праймериз действующему губернатору Эндрю Куомо. Он набрал порядка 64% голосов, актрисе досталось чуть больше 34%. Никсон выступала за модернизацию системы здравоохранения и общественного транспорта, а также предлагала сократить число заключенных в тюрьмах Нью-Йорка.

Другую актрису Сару Джессику Паркер обвинили в воровстве ювелирных украшений на сумму 150 тысяч долларов. Ювелирный бренд Kat Florence Design подал в суд на Паркер за кражу и невыполнение многомиллионного контракта, сообщает Ura.ru.

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