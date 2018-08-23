Отравленный в британском Солсбери экс-полковник Сергей Скрипаль может быть мертв. Такое мнение высказала его племянница Виктория Скрипаль, передает РИА Новости.

По ее словам, почти месяц от него и его дочери Юлии не было никаких вестей. В последний раз Юлия Скрипаль выходила на связь с родными в России в конце июля – в день рождения своей бабушки Елены Яковлевны. Тогда она сообщила, что состояние отца нормализуется, но пока он не может говорить из-за трахеостомы в горле. Юлия рассказала, что Сергей Скрипаль позвонит родным сразу, как только сможет разговаривать. С того времени от них не были никаких известий.

Родные начали волноваться, они предполагают, что Сергей Скрипаль либо находится в тяжелом состоянии, либо его уже нет в живых.

«Юля сказала, что через три дня папа сможет позвонить, что у него есть большое желание. Мы ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына… Он хороший человек. Он любит свою мать и при любой удобной возможности он бы ей позвонил», — рассказала Виктория Скрипаль.

Отправление отца и дочери Скрипалей произошло 5 марта в британском городе Солсбери, отмечает RT. Лондон обвинил Россию в причастности к инциденту. Москва этот отрицает и требует доказательств.



