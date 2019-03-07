Сергей Шнуров мечтает о ребенке от молодой жены

Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова отказывается рожать ему наследника. Между тем, музыкант мечтает о ребенке от Ольги Абрамовой. Об этом в интервью KP.Ru рассказал экс-участник «Ленинграда», шоумен Стас Барецкий.

По его словам, Шнуров «бьется над повышением рождаемости в стране» и снова хотел бы стать папой. Однако его молодая жена, по словам Барецкого, пока отказывается ему рожать.

«Может, боится фигуру испортить. Не исключаю, могут воспользоваться услугами суррогатной матери, не знаю», - сказал экс-участник «Ленинграда».

У Сергея Шнурова уже есть дочь Серафима от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон от второй супруги Светланы Костицыной. С Ольгой Абрамовой музыкант в четвертом браке.