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Сергей Ковалев станет доверенным лицом Ксении Собчак

13 Февраля 2018 в 20:21
Сергей Ковалев станет доверенным лицом Ксении Собчак

Первый российский омбудсмен, член политкомитета партии «Яблоко», правозащитник и диссидент Сергей Адамович Ковалев согласился стать доверенным лицом кандидата в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак.

Он отметил, что его очень тронула поездка Собчак в Чечню в ходе предвыборной кампании, передает ТАСС.

Собчак в свою очередь поблагодарила Ковалева за доверие и сказала, что «его согласие стать доверенным лицом - это большая честь и большое событие».

Ковалеву 87 лет.

Сергей Ковалев, членом Верховного Совета РСФСР, проголосовал за ратификацию беловежского соглашения о прекращении существования СССР.

В 1993—2003 годы — депутат Государственной Думы (в 1993 и 1995 годах избирался соответственно в Варшавском и Чертановском одномандатных округах Москвы, в 1999 году — по федеральному списку избирательного блока «Союз правых сил»).

В январе 1994 года выдвигался на должность председателя Государственной Думы.

В 1993—1996 годы — председатель Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации.

10 августа 2008 года осудил позицию российского руководства в грузино-южноосетинском конфликте.

В марте 2010 г. подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти».

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