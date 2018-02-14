87-летний диссидент, член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Ковалев отказался быть доверенным лицом Ксении Собчак, передает ТАСС.

В поясняющем это решение письме, в частности, содержится упрек в адрес Собчак за некорректное освещение ее встречи с правозащитником.

«У меня другая профессия и совсем другие навыки. Конечно, мне надлежало бы понять ситуацию и пресечь недоразумение. Я не нашёлся. Я кругом виноват. Простите меня», отметил Ковалев.

Сергей Ковалев заявил, что, вероятнее всего, поддержит на выборах Явлинского, «хотя без всякой надежды на успех».

Ковалев, будучи членом Верховного Совета РСФСР, проголосовал за ратификацию беловежского соглашения о прекращении существования СССР.

В 1993—2003 годы — депутат Государственной Думы (в 1993 и 1995 годах избирался в одномандатных округах в Москве, в 1999 году — по федеральному списку избирательного блока «Союз правых сил»).

В январе 1994 года выдвигался на должность председателя Госдумы.

В 1993—1996 годы — председатель Комиссии по правам человека при Президенте РФ.

10 августа 2008 года осудил позицию российского руководства в грузино-южноосетинском конфликте.

В марте 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти».

Выборы Президента России должны состояться 18 марта 2018 года. На пост претендуют 8 кандидатов.

