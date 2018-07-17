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Сергей Кирьяков ударил Игоря Рабинера по лицу

17 Июля 2018 в 23:06
Сергей Кирьяков ударил Игоря Рабинера по лицу

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер заявил, что после конфликта с экс-футболистом сборной России Сергеем Кирьяковым не собирается обращаться в полицию, тогда как сам Кирьяков сообщил, что не собирается извиняться перед сотрудником СМИ.

Стычка между Рабинером и Кирьяковым произошла после того, как журналист принял участие в съемках телеканала «Матч ТВ». Как написал на своей странице в социальной сети Facebook Рабинер, причиной послужила его публикация в мае 2017 года, в которой он раскритиковал работу Кирьякова на посту главного тренера тульского «Арсенала», передает РИА «Новости».

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